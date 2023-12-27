Президент «Торпедо» Савин: даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в премьер-лигу

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал турнирное положение своей команды по итогам осенней части сезона Первой лиги. Ранее на предсезонной встрече с болельщиками «автозаводцев» Савин пообещал пробежать марафонскую дистанцию, если клуб не выйдет в РПЛ. После 20 туров «Торпедо» находится на восьмом месте.

«Начинаю ли я уже тренироваться? Разговаривал с футболистами, сказали, что пока не надо (смеётся). Говорят, всё будет нормально, бежать не придется. Уже мало кто верит в наше возвращение в этом сезоне? А мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в премьер-лигу. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что ещё нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14», — приводит слова Савина «СЭ».

По итогам осенней части сезона Первой лиги в активе «Торпедо» 27 очков в 20 матчах. Отставание чёрно-белых от зоны стыковых игр составляет восемь очков, от зоны прямого выхода в РПЛ — девять очков. Всем командам осталось провести по 14 матчей.

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