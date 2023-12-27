«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды

Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа», сообщается на официальном сайте клуба.

«Надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для неё технический и тактический стиль. С нетерпением ждём, что ещё больше молодых игроков с его помощью достигнут прогресса и вместе добьются ещё лучших результатов для «Шанхай Шэньхуа» в новом сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы китайского клуба.

После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» занимает пятое место в чемпионате Китая с 52 очками. Лидирует «Шанхай Порт» (63 очка).

Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин». Под руководством Слуцкого казанский клуб в сезоне-2021/2022 вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место с 29 очками.

Всего за свою карьеру Слуцкий работал с такими клубами, как ЦСКА, «Витесс», «Халл Сити», «Крылья Советов», а также возглавлял сборную России.