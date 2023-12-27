Капитан «Манчестер Юнайтед» Фернандеш высказался о первом голе Хойлунда в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:2). Нападающий «красных дьяволов» Расмус Хойлунд забил первый мяч в чемпионате Англии, который стал победным.

«Очевидно, мы были очень рады, что Расмус забил свой первый гол в чемпионате, но не только из-за него, из-за того, что счёт стал 3:2, потому что нам необходимы три очка. Ему нужно забивать голы, он горит желанием это делать.

Всё, чего мы хотим, — это чтобы у наших нападающих было достаточно уверенности, чтобы забивать голы. Расмус знает, что на него будет оказываться давление, он играет за один из крупнейших клубов мира, он знает, каково это — играть за этот клуб, ты привлекаешь много внимания, так что тебе нужно привыкнуть к этому.

Надеюсь, что это не лучший день в его жизни, потому что впереди ещё многое, нам действительно нужно, чтобы он и каждый нападающий в команде забивали голы.

Вера должна быть, потому что если не верить друг в друга, то будет действительно тяжело. В какие-то моменты теряешь веру в других или в себя, у тебя возникают мысли, что ты, возможно, недостаточно хорош, чтобы быть здесь — это нормально. Когда что-то идет не так, как надо, тебя всегда одолевают сомнения, независимо от того, насколько ты храбр или уверен в себе», — приводит слова Фернандеша ВВС со ссылкой на Amazon Prime.