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Капитан «Манчестер Юнайтед» Фернандеш высказался о первом голе Хойлунда в АПЛ

Капитан «Манчестер Юнайтед» Фернандеш высказался о первом голе Хойлунда в АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:2). Нападающий «красных дьяволов» Расмус Хойлунд забил первый мяч в чемпионате Англии, который стал победным.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Макгинн – 21'     0:2 Дендонкер – 26'     1:2 Гарначо – 59'     2:2 Гарначо – 71'     3:2 Хойлунд – 82'    

«Очевидно, мы были очень рады, что Расмус забил свой первый гол в чемпионате, но не только из-за него, из-за того, что счёт стал 3:2, потому что нам необходимы три очка. Ему нужно забивать голы, он горит желанием это делать.

Всё, чего мы хотим, — это чтобы у наших нападающих было достаточно уверенности, чтобы забивать голы. Расмус знает, что на него будет оказываться давление, он играет за один из крупнейших клубов мира, он знает, каково это — играть за этот клуб, ты привлекаешь много внимания, так что тебе нужно привыкнуть к этому.

Надеюсь, что это не лучший день в его жизни, потому что впереди ещё многое, нам действительно нужно, чтобы он и каждый нападающий в команде забивали голы.

Вера должна быть, потому что если не верить друг в друга, то будет действительно тяжело. В какие-то моменты теряешь веру в других или в себя, у тебя возникают мысли, что ты, возможно, недостаточно хорош, чтобы быть здесь — это нормально. Когда что-то идет не так, как надо, тебя всегда одолевают сомнения, независимо от того, насколько ты храбр или уверен в себе», — приводит слова Фернандеша ВВС со ссылкой на Amazon Prime.

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