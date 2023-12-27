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Тренер «Лутона» прокомментировал вторую победу подряд в АПЛ

Тренер «Лутона» прокомментировал вторую победу подряд в АПЛ
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Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс прокомментировал победу в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги с «Шеффилд Юнайтед» (3:2).

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
2 : 3
Лутон Таун
Лутон
0:1 Даути – 17'     1:1 Макбарни – 61'     2:1 Ахмедходжич – 69'     2:2 Робинсон – 77'     2:3 Слимане – 81'    

«Мы вполне доминировали в первом тайме. Когда они повели со счётом 2:1, они поймали импульс.

Этот состав невероятен. Была большая игра. Когда пытаешься внести некоторые коррективы, также нужна и удача. Я думаю, всё сложилось.

Мне кажется, игроки должны приходить на работу и получать от этого удовольствие. Я хочу этого для них. Мы хотим, чтобы ребята были смелыми и выдержали это. Это должно приносить удовольствие», — приводит слова Эдвардса ВВС со ссылкой на Amazon Prime.

В предыдущем туре английской Премьер-лиги «Лутон Таун» на своём поле обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:0.

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