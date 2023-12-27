Тренер «Лутона» Эдвардс: дома у нас есть шанс против любой команды

Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс высказался о предстоящем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Встреча состоится в субботу, 30 декабря. Команды будут играть на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне (Англия). Начало матча — в 15:30 по московскому времени.

«Все мысли уже сконцентрированы на следующей игре. Я считаю, что дома у нас есть шанс против любой команды. Мы должны бороться. Мы понимаем, как устроена лига сейчас», — приводит слова Эдвардса ВВС со ссылкой на Amazon Prime.

Вчера, 26 декабря, «Лутон Таун» победил «Шеффилд Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии со счётом 3:2. В составе «Лутона» отличился Алфи Даути. Ещё два мяча футболисты «Шеффилда» Джек Робинсон и Анис Слимане отправили в свои ворота.