Тренер «Зенита»: «Краснодар» отошёл от своего стиля ради результата

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, «быки» отошли от своего стиля игры, чтобы добиваться результата. Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ, опережая «Зенит» на два очка.

«Мы почувствовали, что «Краснодар» изменился, ещё в прошлом сезоне. Что они отошли от своего стиля ради результата. И это даёт свои плоды. Команда крепкая, они хорошо усилились, там есть отличные игроки, которые находятся в суперформе. После четырёх-пяти туров мы увидели, что их система игры преобразилась ещё сильнее. Они мало пропускают, здорово играют в атаку», – сказал Виллиам де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.