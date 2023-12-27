Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильмар Барриос назвал клубы, в которые он готов перейти в случае возвращения в Колумбию

Вильмар Барриос назвал клубы, в которые он готов перейти в случае возвращения в Колумбию
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, в какие клубы он был бы готов перейти в случае возвращения в Колумбию. Футболист сине-бело-голубых выделил две команды.

«За какие клубы хотел бы играть в случае возвращения на родину? „Атлетико Насьональ“ — это моя мечта с детства, а вторая команда — «Хуниор», — приводит слова Барриоса журналист Хуан Пабло Руа Хименес в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне Барриос сыграл за «Зенит» 21 матч во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийца составляет € 16 млн. «Зенит» ушёл на зимний перерыв РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице.

Ранее появлялись слухи об интересе к Барриосу со стороны «Ноттингем Форрест».

Материалы по теме
Барриос рассказал о срыве трансфера из «Зенита» в «Ноттингем Форест»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android