Вильмар Барриос назвал клубы, в которые он готов перейти в случае возвращения в Колумбию

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, в какие клубы он был бы готов перейти в случае возвращения в Колумбию. Футболист сине-бело-голубых выделил две команды.

«За какие клубы хотел бы играть в случае возвращения на родину? „Атлетико Насьональ“ — это моя мечта с детства, а вторая команда — «Хуниор», — приводит слова Барриоса журналист Хуан Пабло Руа Хименес в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне Барриос сыграл за «Зенит» 21 матч во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийца составляет € 16 млн. «Зенит» ушёл на зимний перерыв РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице.

Ранее появлялись слухи об интересе к Барриосу со стороны «Ноттингем Форрест».