Тренер «Зенита»: не ожидал, что ЦСКА не будет в лидирующей группе РПЛ

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о турнирном положении команд в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Специалист признался, что ожидал увидеть ПФК ЦСКА в лидирующей группе. Также он похвалил московское «Динамо».

«Я бы отметил не только «Краснодар», но и «Динамо», которое в последнее время хорошо играет и стабильно набирает очки. Не ожидал, что ЦСКА будет не в лидирующей группе. Но ещё ничего не решено. Все ещё в гонке и могут бороться», – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые набрали 36 очков — это на два очка меньше, чем у лидера в лице «Краснодара».

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.