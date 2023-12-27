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Тренер «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Вендела

Тренер «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Вендела
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал слухи о возможном уходе из команды Вендела. По его словам, бразильские инсайдеры создают много «бредовых слухов», которые не соответствуют действительности.

«Я удивляюсь. Но в Бразилии сейчас столько бредовых слухов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас многие клубы выбирают нового президента, все что-то обещают. Я говорил с Венделом по поводу «Фламенго». Оказалось, что он даже сам не знает про эти слухи.

Ещё две недели назад «Зенит» покупал кого-то за 40 млн, сейчас ничего этого нет. Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, но почти вся информация – фейки», – сказал Виллиам де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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