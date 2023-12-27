Тренер «Зенита» назвал самый тяжёлый момент первой части сезона

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил первую часть сезона-2023/2024 в исполнении сине-бело-голубых и назвал самый тяжёлый момент за этот временной отрезок.

Оценка в первой части сезона? Между 7 и 8. Есть куда расти. Мы понимаем, что были обидные поражения. Были, где мы недобрали по качеству. Понятно, что такое бывает в каждом сезоне, просто в этом такого пока больше.

Самый тяжелый момент? Думаю, в матчах с «Локомотивом» и «Оренбургом» мы создали достаточное количество моментов. С «Оренбургом» чуть ли не поставили рекорд по ударам. Но уступили. Однако с точки зрения качества игры вопросов, на мой взгляд, не так много. Мне больше всего больно за матчи с «Динамо» и «Локомотивом» в декабре. В первых таймах ещё выглядели нормально, то вторые отыграли ниже своего уровня, – сказал тренер Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.