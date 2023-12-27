Кузяев выложил фото из отпуска в Дубае с ребёнком. О детях футболиста ничего не известно

Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев опубликовал фотографию из отпуска в Дубае с ребёнком. Примечательно, что о детях футболиста ничего не известно.

Фото: Из личного архива Далера Кузяева

30-летний Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле 2023 года. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2025 года. Кузяев дебютировал за «Гавр» в Лиге 1 13 августа в выездном матче с «Монпелье». 20 августа в матче чемпионата Франции с «Брестом» россиянин забил свой первый мяч за клуб. В текущем сезоне французской Лиги 1 он провёл 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету Далера в 2023 году пять товарищеских игр за национальную команду России. Ранее футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит».