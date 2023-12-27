Тренер «Зенита» рассказал, что чаще всего привозит в Бразилию из России

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, как проводит отпуск в Бразилии и какие подарки привозит родственникам из России.

«Отпуск проходит хорошо. Да, я в Бразилии. И здесь чуть теплее, чем в Питере. В первые дни поехали на море, теперь вернулись домой. Настроение отличное.

Какие я привожу подарки? Смотря кому. Отец моей супруги всегда просит привезти меня водку. Другие – по-разному. Какие-то российские сувениры типа матрёшки и прочие вещи. Так что всё индивидуально.

Сколько бутылок водки везу? Как минимум три. Одну – отцу супруги, вторую ещё каким-то родственникам. А третью оставляем дома. На случай прихода гостей», – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.