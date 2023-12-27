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Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прибыл в Москву

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прибыл в Москву
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Новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал прилетел в Москву. Об этом сообщил Metaratings.

Напомним, 22 декабря «Спартак» объявил о назначении на должность спортивного директора бывшего ведущего скаута португальской «Бенфики» Томаша Амарала. Португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» в начале марта.

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