Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прибыл в Москву

Новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал прилетел в Москву. Об этом сообщил Metaratings.

Напомним, 22 декабря «Спартак» объявил о назначении на должность спортивного директора бывшего ведущего скаута португальской «Бенфики» Томаша Амарала. Португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» в начале марта.