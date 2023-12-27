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«Бёрнли» стал первым клубом АПЛ, проигравшим 9 из 10 первых домашних матчей сезона

«Бёрнли» проиграл 9-й из 10 первых домашних матчей сезона. Такое случилось впервые с клубом высшего дивизиона чемпионата Англии. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Вчера, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

Гости вышли вперёд уже на шестой минуте матча. Голом отметился форвард Дарвин Нуньес. В самой концовке «Ливерпуль» сумел увеличить своё преимущество. На 90-й минуте отличился нападающий Диогу Жота.

Единственную домашнюю победу «Бёрнли» одержал в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» — 5:0.