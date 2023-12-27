Слуцкий: на каком-то этапе внутренний огонь гаснет, это было из-за сборной России

Бывший тренер ПФК ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал об эмоциональном выгорании на фоне совмещения двух ответственных должностей.

«Для тренерства нужен высокий уровень энергетики, ты всё время горишь. Энергетика и эмоции — конечные. Ты в детстве можешь бегать бесконечно или ты (обращается к Дзюбе. — прим „Чемпионата“), когда мы приезжаем на съёмки, три часа орёшь и балогуришь… Есть люди с высокой энергетикой, тренеры не могут быть без неё.

Когда ты себя сильно растрачиваешь, плюс это этап совмещения со сборной, это не просто X2. В ЦСКА какое давление, а со сборной… Антонио Конте, когда я его встретил, спросил, как я не свихнулся. Я ответил, что не факт, что не свихнулся (улыбается).

На каком-то этапе твой внутренний огонь гаснет. Это было во многом из-за сборной. Не будь её, я бы продержался ещё», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».