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Леонид Слуцкий: на тот момент отказаться от сборной было невозможно

Леонид Слуцкий: на тот момент отказаться от сборной было невозможно
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Тренер Леонид Слуцкий рассказал, как согласился возглавить сборную России в 2015 году.

«Почему согласился возглавить сборную России? Это тебе хотелось обыграть Ибрагимовича (обращается к Дзюбе. — Прим. «Чемпионата»), а мне хотелось вывести сборную (на Евро. — Прим. «Чемпионата»). В любой стране мира, кроме нашей, это венец карьеры тренера. У нас это в прямом смысле, когда тебе кладут венок на карьеру.

Когда тот же Карпин, твой любимый, возглавил сборную, он рассказывал, что в России была просто реакция «Окей», а из Испании все звонили, поздравляли. Для тренера это пик карьеры.

На тот момент отказаться от сборной было невозможно. Плюс я, как человек с высокой самооценкой, был уверен, что смогу подбирать ключи, смогу справиться со сложностями. Сборная меня очень отрезвила в этом плане», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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