«Никто не страдает!» Леонид Слуцкий объяснил свою активность в медиа

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о своей активности в медиасреде.

«Как мне удаётся быть на одной волне с молодыми? Во-первых, когда я ещё был в «Олимпии», мы там играли КВН внутри школы. Потом я играл в КВН, выходил на сцену в высшей лиге, когда в ЦСКА работал. Поэтому, когда возникла эта ситуация, то я решил взять определённую паузу. Если бы было хорошее зарубежное предложение, я был готов работать. Когда ты тренер, ты живёшь в шторах. Я отключал телефон за два дня до игры, не общался с друзьями, ничего не смотрел и не видел. А потом вдруг этого нет – ты хочешь – рисуй, ходи на YouTube, пародируй Дзюбу, создавай проекты. И ты понимаешь, что это классно.

И все почему-то говорят: «Да, как он страдает». Да никто не страдает! Есть, кроме футбола, много интересных и прикольных вещей. Это была первая история. Мне просто это нравилось.

Вторая – ты сидишь и думаешь, почему за рубежом так развита история зарабатывания денег амбассадорством и рекламой. У нас это невозможная история. Ты думаешь, можно ли коммерциализировать свою медийность. Понимаешь, что можно. И тебе уже никто не кричит, что дармоед и получаешь деньги просто так. Потому что какая-то реклама, съёмки, лекции. Ты понимаешь, что это классно и интересно», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».