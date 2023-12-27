Слуцкий — о карьере блогера: почему я должен зависеть от того, что скажет Вася Уткин?

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о своей блогерской карьере. По словам специалиста, он осознал, что не нужно зависеть от общественного мнения.

«На определённом этапе ты понимаешь: «А почему я должен зависеть от общественного мнения?» От чьего мнения я должен зависеть? От того, что скажет Вася Уткин? Почему все вдруг стали нравственными камертонами? Я закон нарушаю? Не нарушаю, я действую в соответствии с законодательством, которое ограничивает людей. Если мне интересно что-то создавать, делать, пробовать, это может кому-то не нравиться, вполне допускаю это.

Когда ты учишься быть независимым от общественного мнения, у тебя вопрос: «А общественное мнение – это кто?» Это кристально чистые люди? Или у них всё великолепно и прекрасно? И ты эту ситуацию отпускаешь. Самое главное, что люди, мнение которых для меня действительно важно, все меня поддерживают. Даже моя мама с удовольствием смотрит наше с тобой (Артёмом Дзюбой. – Прим. «Чемпионата») шоу, ржёт. Если кто-то считает иначе – ты можешь просто не смотреть», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».