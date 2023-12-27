«Мы взяли его в ЦСКА и сделали чемпионом». Слуцкий ответил на критику от Широкова

Известный российский тренер Леонид Слуцкий ответил на различные высказывания Романа Широкова в свой адрес. В частности Широков говорил, что не считает Слуцкого топ-тренером. В ответ на это специалист вспомнил, как пригласил Романа в ЦСКА после того, как он оказался не нужен «Спартаку». В составе армейцев Широков стал чемпионом России.

«Что бы бы он сейчас ни говорил, маленькая ремарка: Роман Широков завершил карьеру, будучи капитаном команды, выводя её на матч чемпионата Европы при тренере Слуцком.

Когда его по существу похоронили в «Спартаке», мы его взяли в ЦСКА и он закончил карьеру в статусе чемпиона России и капитана национальной команды», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».