Слуцкий: когда Головин только рос, я показывал ему много нарезок игры Шатова

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о работе с полузащитником Олегом Шатовым в национальной команде России.

«К Шатову не было игровых вопросов. Невыход с Уэльсом — некрасивый поступок? Я не судья и не моральный камертон.

Я действительно считал его ключевым игроком сборной России. Я всегда его высоко оценивал в качестве футболиста, он это знает. Когда Головин только рос, в качестве примера модели игровых действий я ставил ему Шатова, показывал много нарезок игры Олега.

Там всё так сложилось. Он сказал, что, наверное, сможет тайм, а мы уже после первого горели так, что мама не горюй. Я бы не стал кого-то обличать», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год.