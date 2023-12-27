Тренер «Зенита» Оливейра — о зиме в России: родственники в шоке, когда показываем фото

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о зиме в России. По его словам, родственники в шоке от фотографий российской зимы.

«О чём спрашивают чаще всего? О холоде. Когда мы показываем фото, все родственники в шоке. Спрашивают, как мы могли играть матч с «Локомотивом», когда вокруг столько снега. Потому что у нас, когда +15, дети уже не ходят в школу. Есть барьер к холодной погоде.

Но есть важное отличие – в Бразилии же отсутствует центральное отопление. Поэтому когда на улице +10 – ты уже реально мерзнёшь даже дома. И они думают, что если минус 10 на улице в России – значит, так же холодно и в квартире. Приходится объяснять, что дома у нас тепло и комфортно в любую погоду», – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.