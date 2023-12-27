Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий объяснил, почему ушёл из «Крыльев Советов» в 2009 году

Леонид Слуцкий объяснил, почему ушёл из «Крыльев Советов» в 2009 году
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, почему покинул «Крылья Советов» в 2009 году.

«Я ушёл, потому что первый сезон в Самаре был фееричным, во втором — повторилась история «Уралана». Ноль рублей и ноль копеек, сказка закончилась.

Ушёл в октябре, когда мы уже теоретически не могли вылететь. На тот момент команда не видела ни одной зарплаты с января. Понял, что уже невозможно больше. Сохранил команду, чтобы никто не ушёл в летнее окно, потому что все хотели.

Деньги — не гарантия победы, но их отсутствие — гарантия безысходности. Ни один человек в мире не будет работать годами и месяцами бесплатно», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, сегодня, 27 декабря, китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

Материалы по теме
Слуцкий — о Кварацхелии в «Рубине»: было понятно, что это будет бомбическая история
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android