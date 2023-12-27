Леонид Слуцкий объяснил, почему ушёл из «Крыльев Советов» в 2009 году

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, почему покинул «Крылья Советов» в 2009 году.

«Я ушёл, потому что первый сезон в Самаре был фееричным, во втором — повторилась история «Уралана». Ноль рублей и ноль копеек, сказка закончилась.

Ушёл в октябре, когда мы уже теоретически не могли вылететь. На тот момент команда не видела ни одной зарплаты с января. Понял, что уже невозможно больше. Сохранил команду, чтобы никто не ушёл в летнее окно, потому что все хотели.

Деньги — не гарантия победы, но их отсутствие — гарантия безысходности. Ни один человек в мире не будет работать годами и месяцами бесплатно», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, сегодня, 27 декабря, китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера.