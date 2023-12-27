Слуцкий: не будь у Головина Евро-2016, у него не было бы и ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о начале выступлений Александра Головина за сборную России. Головин играл под руководством Слуцкого в ПФК ЦСКА, а сейчас полузащитник выступает за французский «Монако» и является одним из лидеров команды.

«С Головиным всё понятно, 20 лет, первый чемпионат Европы. Головину очень помог этот опыт? Конечно. Не будь у него чемпионата Европы 2016 года, у него не было бы и чемпионата мира 2018 года, он это прекрасно понимает», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.