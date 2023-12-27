«Урал» близок к подписанию гвинейского полузащитника

Екатеринбургский «Урал согласовал с тбилисским «Динамо» трансфер гвинейского полузащитника Усмана Камара. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что сумма трансфера составит € 380 тыс. По информации источника, екатеринбуржцы смогли перебить предложение «Астаны», которое составило € 200 тыс. В сезоне-2023/2024 Лиги конференций 24-летний Усман Камара провёл два матча. Результативными действиями футболист не отметился.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Виктора Гончаренко набрала 19 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Урал» встретится с «Ахматом» в начале марта.