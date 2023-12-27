Леонид Слуцкий рассказал, как в своё время возглавил ПФК ЦСКА

Известный российский тренер Леонид Слуцкий вспомнил, как в своё время возглавил московский ПФК ЦСКА. Он отметил, что хотел побыть без работы до конца сезона, но от предложения армейцев отказаться не сумел.

«ЦСКА убирал Рамоса, мне позвонил Гинер и предложил возглавить команду. Сомнения? Нет, какие сомнения? На тот момент находился без работы, да, возникали варианты, но я так устал, что не хотел никого принимать до конца сезона. Я был в ЦСКА через три недели после ухода из «Крыльев Советов», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, одно время Слуцкий совмещал работу в ПФК ЦСКА и сборной России. Во главе армейской команды специалист становился чемпионом Российской Премьер-Лиги.