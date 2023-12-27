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«Ростов» объявил об уходе Данилы Прохина в аренду в «Оренбург»

«Ростов» объявил об уходе Данилы Прохина в аренду в «Оренбург»
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Защитник Данила Прохин будет выступать за «Оренбург» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба «Ростова».

«Наш защитник до конца сезона будет выступать за оренбургский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Желаем удачи Даниле и продуктивной работы!» — написано в сообщении ростовского клуба.

Напомним, Данила Прохин до 2021 года находился в системе санкт-петербургского «Зенита». В текущем сезоне 22-летний защитник провёл 15 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2 млн.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков за 18 матчей.

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