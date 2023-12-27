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Дзюба — о «Зените» в ЛЧ: Семак пытался напугать какими-то фамилиями

Дзюба — о «Зените» в ЛЧ: Семак пытался напугать какими-то фамилиями
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился воспоминаниями о выступлениях в Лиге чемпионов в составе «Зенита». По его словам, наставник сине-бело-голубых Сергей Семак «пугал» игроков своей команды громкими фамилиями соперников.

«Нам вот этого как раз тоже не хватало в «Зените», когда мы в Лиге чемпионов играли. К сожалению, Сергей Богданович всё время нас пытался напугать какими-то фамилиями. И самое знаменитое, когда Бранислав Иванович, бывший игроком «Челси», уже пришедший, и Ярослав Ракицкий, который там 800 игр отыграл, говорили: «Шо? Кто?» Для меня это услада была, я прямо просто смеялся. Потому что в таких клубах больших, на самом деле, это хороший менталитет», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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