Слуцкий — об уходе из сборной России: я объективно не справился

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о своём уходе из национальной команды. Он признал, что не справился со своей задачей на чемпионате Европы — 2016 года, на котором сборная России не сумела выйти из группы.

«Ну, я объективно не справился. Это всё-таки чемпионат Европы, это высочайший уровень. Когда у тебя возникает это состояние, у тебя такое ощущение, что, если ты сейчас сделаешь хотя бы шаг на футбольное поле, вот переборешь себя, ещё одну тренировку проведёшь, ты умрёшь. Это очень сложно описать. Поэтому и такие состояния, когда у меня возникают, я не могу их контролировать», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Слуцкий совмещал посты главного тренера в сборной России и московском ПФК ЦСКА.