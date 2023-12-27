Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий — об уходе из сборной России: я объективно не справился

Слуцкий — об уходе из сборной России: я объективно не справился
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о своём уходе из национальной команды. Он признал, что не справился со своей задачей на чемпионате Европы — 2016 года, на котором сборная России не сумела выйти из группы.

«Ну, я объективно не справился. Это всё-таки чемпионат Европы, это высочайший уровень. Когда у тебя возникает это состояние, у тебя такое ощущение, что, если ты сейчас сделаешь хотя бы шаг на футбольное поле, вот переборешь себя, ещё одну тренировку проведёшь, ты умрёшь. Это очень сложно описать. Поэтому и такие состояния, когда у меня возникают, я не могу их контролировать», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Слуцкий совмещал посты главного тренера в сборной России и московском ПФК ЦСКА.

Материалы по теме
Слуцкий: не будь у Головина Евро-2016, у него не было бы и ЧМ-2018
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android