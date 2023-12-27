Слуцкий рассказал о роли Абрамовича в его трудоустройстве в Нидерландах

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какую роль сыграл бывший владелец «Челси» Роман Абрамович в его трудоустройстве в Нидерландах. Слуцкий возглавлял «Витесс» с 2018 по 2019 год.

«В принципе, «Витесс» был дочерним клубом «Челси». Президентом «Витесса» был ближайший друг Романа Аркадьевича, Валерий Ойф, который и бизнес строил вместе с ним. Но, просто все не знают одну вещь, что я просто когда ходил полгода в Лондоне на все матчи «Челси» в ложу Романа Аркадьевича, я там познакомился со всеми людьми. С тем же Валерой Ойфом, президентом «Витесса», мы очень много общались, говорили, он интересовался футболом и так далее. Поэтому в «Витесс» меня приглашал уже именно он. Познакомился я, конечно, благодаря тому, что был в этой ложе. Но Роману Аркадьевичу не надо было ничего, там, Валере что-то ещё. Он уже понимал примерно, с кем он говорит, и ему нравились там какие-то мои философии и всё остальное», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».