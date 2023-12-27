Тренер «Зенита»: многие вспоминают прошлый сезон, но мы в приемлемом графике

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал слова наставника команды Сергея Семака, который ранее заявлял, что летом ожидал более неудачных результатов от команды.

«У нас были серьёзные перемены в составе. Ушли важные футболисты, вместо них пришли новички. Я прекрасно понимаю Сергея Богдановича. Все видели, как по-разному мы играли прошлый сезон и этот. Поэтому главный тренер так и говорит. По игре у нас было достаточно проблем, были сложности с адаптацией новичков. Некоторые не проходили с нами сборов. По ходу набирать тяжело. Но в какой-то момент мы вышли на хорошие результаты. Однако два поражения в концовке выбили нас из колеи.

Вообще, многие обращают внимание именно на прошлый сезон. Но он вышел уникальным, после первой части сезона у нас было 45 очков. Однако до этого набирали 36, 37, 38… Так что если смотреть в целом, то мы ещё в приемлемом графике», – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.