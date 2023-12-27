Трансферная стоимость Дениса Черышева упала на € 300 тыс. после обновления Transfermarkt

Трансферная стоимость российского полузащитника итальянской «Венеции» Дениса Черышева снизилась на € 300 тыс. Об этом сообщил интернет-портал Transfermarkt.

Сегодня, 27 декабря, Transfermarkt обновил стоимости футболистов в итальянской Серии В. Теперь россиянин оценивается в € 700 тыс.

В текущем сезоне итальянской Серии В 32-летний Денис Черышев провёл восемь матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.

Денис Черышев перешёл в «Венецию» в августе 2022 года. Он подписал контракт с итальянским клубом на два года с возможностью продления ещё на год. Ранее Черышев выступал в испанских «Валенсии», «Вильярреале», «Севилье» и мадридском «Реале».