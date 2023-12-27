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Алдонин: нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после его видеоблогов

Алдонин: нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после его видеоблогов
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Бывший футболист ЦСКА, российский специалист Евгений Алдонин отреагировал на назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Если честно, у меня нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после всех его видеоблогов. Не горю желанием на эту тему общаться», – приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, китайский клуб объявил о назначении Леонида Слуцкого сегодня, 27 декабря. Последним местом работы 52-летнего специалиста был казанский «Рубин». Слуцкий возглавлял «Рубин» с 2019 по 2022 год. Ранее он работал в нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов» и в других клубах. С 2015 по 2016 год Леонид Слуцкий возглавлял сборную России.

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