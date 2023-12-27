«ПСЖ» не против разрыва аренды Саншеша в «Роме», если его агент найдёт другой вариант

Французский «Пари Сен-Жермен» готов пойти на разрыв соглашения с «Ромой» по аренде португальского полузащитника Ренату Саншеша. Об этом сообщил Footmercato.

Ранее сообщалось, что «Рома» уже обсуждала с парижанами разрыв соглашения, а португальский футболист недоволен своим положением в римском клубе. По информации источника, «ПСЖ» не против, при условии, что его агент Хорхе Мендес найдёт другой вариант.

В матче 16-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (0:2) Саншеш вышел на поле на 46-й минуте, однако уже через 18 минут главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью произвёл обратную замену.

В текущем сезоне итальянской Серии А 26-летний Ренату Саншеш провёл пять матчей, в которых забил один мяч. Также на счету футболиста четыре игры в Лиге Европы. Результативными действиями португалец не отметился.