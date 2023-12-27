Тренер «Зенита»: надеюсь, Клаудиньо останется в команде и слухов вокруг него не будет

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра выразил надежду, что один из лидеров команды Клаудиньо не сменит клубную прописку в ближайшее время. Ранее, по слухам в бразильских СМИ, интерес к Клаудиньо проявляли «Фламенго», «Палмейрас» и ряд других латиноамериканских клубов.

«Там же был слух, что если президентом станет один из кандидатов, то он приведёт спонсора, который купит Клаудиньо. Но этот кандидат проиграл выборы. Так что теперь не знаю. Сейчас он в отпуске, отдыхает. Не знаю о его мыслях. Надеюсь, он останется в команде и никаких лишних слухов вокруг него не будет, – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в € 18 млн.