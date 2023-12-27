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«Для добрых дел всегда есть время». ЦСКА представил новогодний ролик

«Для добрых дел всегда есть время». ЦСКА представил новогодний ролик
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Московский ЦСКА на YouTube-канале опубликовал новогодний видеоролик.

Видео доступно на YouTube-канале CSKA TV.

«Для кого-то твой обычный поступок может стать настоящей новогодней сказкой.

ПФК ЦСКА – команда не только на футбольном поле, но и за его пределами», — написано в сообщении клуба.

В записи видео поучаствовали некоторые футболисты команды, а также главный тренер Владимир Федотов.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 28 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона ЦСКА на своём поле встретится с «Оренбургом» в начале марта.

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