Газзаев: Файзуллаев неслучайно признан лучшим молодым игроком Узбекистана

Бывший тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на новость о том, что футболист армейской команды Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом Узбекистана в 2023 году.

«Файзуллаев показывает не по годам зрелую и очень интересную игру. Он быстрый, техничный, с хорошим футбольным образованием. Он проявил свои лучшие качества, поэтому неслучайно признан лучшим молодым игроком Узбекистана. Мы видим, что у него очень хорошие задатки, но их надо развивать. Он с большим удовольствием играет. Для ЦСКА это хорошее приобретение», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Аббосбек Файзуллаев пополнил состав ЦСКА летом 2023 года, перейдя из узбекского «Пахтакора». Сумма сделки составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл в составе ПФК ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и восемью результативными передачами.