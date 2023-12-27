В «Зените» рассказали, когда Педро прибудет в расположение команды

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, когда молодой бразильский нападающий Педро Энрике присоединится к российской команде. Напомним, «Зенит» заранее договорился о переходе Педро, однако присоединиться к сине-бело-голубым он сможет только этой зимой, по достижении 18-летнего возраста.

«Он приедет в Петербург на медосмотр, а потом полетит на сбор в Абу-Даби. Я его видел и первым делом сказал не переживать – в Петербурге на стадионе есть крыша. У него огромное желание начать работу. И сейчас вовсю индивидуально тренируется. Я попросил его немного отдохнуть, потому что сборы у нас непростые. Важно, чтобы игроки были свежими.

В Питер он прилетит с мамой. Она будет помогать ему в бытовых вопросах. Очень позитивный, добрый мальчик. Надеюсь, мы используем весь его потенциал», – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В этом году форвард провёл 20 матчей за «Коринтианс» и забил один гол. Также в составе сборной Бразилии U20 он выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки.