Игрок «Локомотива» Глушенков рассказал, как проводит новогодний отпуск

Футболист «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как проводит новогодние каникулы. По словам спортсмена, он неделю побыл в Москве, после чего отправился в родной город — Смоленск. Там он провёл встречу с воспитанниками местных спортшкол. При этом Глушенков отметил, что Новый год будет праздновать в Москве, куда вернётся 31 декабря. Это первое самостоятельное празднование в жизни Глушенкова, ранее он отмечал праздник с родителями.

«Отпуск проходит замечательно. Неделю провёл в Москве, потом поехал домой в Смоленск. Там встретился с детишками из футбольных спортшкол, поздравил их с Новым годом. Стараемся делать такую встречу каждый год. Когда просят прийти поздравить, я не отказываю. А 31 декабря возвращаюсь обратно в Москву. Буду праздновать тут Новый год впервые в жизни. Обычно отмечал дома с родителями, но захотелось что-то поменять, попробовать новое.

Чего могу пожелать на Новый год? Побед, побед и только побед. Без таких вот валидольных игр, как с «Крыльями Советов», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, на момент зимнего перерыва в сезоне-2023/2024 «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» — семь очков.