Постекоглу: нам нужен правильный центральный защитник

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о возможной покупке футболиста на позицию центрального защитника в зимнее трансферное окно.

«Левоногий или правоногий защитник — не имеет никакого значения. В первую очередь это должен быть правильный игрок. Нам нужен такой футболист, который сможет обеспечить глубину состава и возможность проводить ротацию», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Постекоглу набрали 36 очков после 18 туров. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — шесть очков.

Ранее стало известно об очередной травме центрального защитника «Тоттенхэма».