Хойлунд: Гарначо невероятно талантлив, несмотря на юный возраст

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высказался о товарище по команде — аргентинском вингере Алехандро Гарначо.

«Играет Алехандро слева или справа — абсолютно неважно. Он невероятно талантлив. А ему всего лишь 19 лет!

Мы много общаемся и пытаемся наладить контакт. Мы уверены, что впереди у нас ещё много совместных лет в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Хойлунда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Гарначо находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В текущем сезоне вингер провёл за «красных дьяволов» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.