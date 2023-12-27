Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хойлунд: Гарначо невероятно талантлив, несмотря на юный возраст

Хойлунд: Гарначо невероятно талантлив, несмотря на юный возраст
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высказался о товарище по команде — аргентинском вингере Алехандро Гарначо.

«Играет Алехандро слева или справа — абсолютно неважно. Он невероятно талантлив. А ему всего лишь 19 лет!

Мы много общаемся и пытаемся наладить контакт. Мы уверены, что впереди у нас ещё много совместных лет в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Хойлунда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Гарначо находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В текущем сезоне вингер провёл за «красных дьяволов» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Материалы по теме
Гарначо прокомментировал камбэк «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астон Виллой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android