Президент РПЛ Алаев высказался о возможной реформе лиги

Президент МИР Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможной реформе чемпионата.

«Свою позицию много раз озвучивал, я не такой консервативный, как многие представители индустрии, мне нравятся разные новые форматы. Эта дискуссия продолжается длительное время, много было авторов таких историй. Полтора года назад, когда голландская компания была привлечена к работе, ставилась цель больше играть. Помимо увеличивания интриги, нужно больше зарабатывать. После этого произошло много событий, но сейчас можно говорить о том, что отчасти этот вопрос решился — изменение формата Кубка России через предложения, которые сформировала рабочая группа Романа Бабаева и Павла Пивоварова. По факту почти 2,5 млрд пришло в индустрию через призовой фонд от букмекеров. Главное, что клубы РПЛ стали играть не 32 матча в среднем. Сейчас матчей значительно больше, минимум 36, причём без еврокубков. Отчасти задача была решена.

Я не вижу сейчас вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменён. РПЛ сейчас – один из самых интересных чемпионатов. По итогам первой половины есть интрига. Это главное. Надеюсь, что и вторая часть сезона будет такой же. В любом случае РПЛ ― самый посещаемый, самый смотрибельный, самый дорогой турнир.

Кроме того, я не чувствую сейчас тяги от клубов к изменению формата. Наверное, у меня не хватает аргументов. Плюс они говорят, что и так много играют, зарабатывают. Наверное, где-то работает консерватизм. Мы внимательно смотрим за тем, что происходит у наших коллег. Как пример, NBA сделали всесезонный турнир – 26 процентов роста аудитории! Лига чемпионов уже совсем скоро стартует в новом формате. Я вхожу во все рабочие группы, общаюсь с президентами клубов, с журналистами – если бы была тяга к изменению чемпионата, подхватил бы её и пошёл. Но её сейчас нет. Ближайший сезон – 30 туров в классическом формате, а дальше будем смотреть. Многое будет зависеть от того, где мы окажемся. Сейчас мы в подвешенной ситуации, поэтому можем играть и Кубок. Но однажды мы вернёмся к международным матчам – и что делать с турнирами? С Суперкубком? С системой «весна-осень»?» – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.