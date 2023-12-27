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Президент РПЛ Алаев: дискуссия о переходе на формат «весна-осень» сейчас неактуальна

Президент РПЛ Алаев: дискуссия о переходе на формат «весна-осень» сейчас неактуальна
Александр Алаев
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Президент МИР Российской Премьер-Лиги Александр Алаев порассуждал о целесообразности перехода на систему «весна-осень».

Есть ли смысл в переходе на систему «весна» — «осень»? Говорить сейчас об этом только после неудачных декабрьских игр недальновидно. На подобное решение влияет много факторов. Так или иначе, мы остаёмся членами УЕФА. Чемпионаты Европы проводятся летом – да, ближайший мы не сыграем. Но ряд футболистов из РПЛ могут поехать, легионеров надо отпускать. Также один из федеральных каналов сможет показывать какой-то объём трансляций, и как тогда разводить телевизионные слоты с матчами РПЛ? Играть параллельно с Евро невозможно. Понятно, что проводить матчи в декабре некомфортно как клубам, так и болельщикам. Но дискуссия о переходе на «весна-осень» сейчас неактуальна», – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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