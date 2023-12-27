Карим Бензема после разгрома от «Аль-Насра» удалил аккаунт в одной из своих соцсетей

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема удалил аккаунт в социальной сети «Инстаграм»*.
Фото: Скрин соцсети
Французский форвард сделал это после разгромного поражения в матче 17-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Насром» со счётом 2:5.
При этом Бензема уже ранее удалял свой аккаунт в социальной сети, он делал это в сентябре 2022 года.
Бензема перебрался в Саудовскую Аравию нынешним летом в качестве свободного агента из мадридского «Реала». Карим сыграл за команду 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
«Аль-Наср» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 43 очка в 18 матчах. «Аль-Иттихад» располагается на шестой позиции с 28 очками после аналогичного количества встреч.
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