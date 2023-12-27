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Артета высказался о трансферных целях «Арсенала» в январе

Артета высказался о трансферных целях «Арсенала» в январе
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о трансферной политике своего клуба в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Кого «Арсенал» купит зимой? У нас есть определённые цели и идеи на этот счёт. Команда может измениться некоторым образом за последующие две недели. Трансферный рынок на сегодняшний день — это весьма динамичный и очень сложный механизм», — приводит слова Артеты Football.London.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Артеты набрали 40 очков после 18 туров. Летом «канониры» подписали четырёх футболистов — Давида Райю, Юрриена Тимбера, Деклана Райса и Кая Хаверца.

Ранее в СМИ появилась информация о конкретных футболистах, интересующих руководство «Арсенала».

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