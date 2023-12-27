«Спартак» предложил своим фанатам придумать название второй команде

Московский «Спартак» предложил своим болельщикам придумать название второй команде.

«Предложите своё название для второй команды! «Спартак-2» — это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее? Поделитесь ей с нами! Важно соблюсти одно условие: в названии обязательно должно присутствовать слово «Спартак».

Свой вариант вы можете предложить в опросе, который доступен в личном кабинете на нашем сайте. Затем мы проведём финальный этап голосования среди болельщиков, чтобы выбрать лучшее название. Ждём ваших идей!» — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее руководство красно-белых объявило о возрождении «Спартака-2», который будет играть в ЛЕОН-Второй лиге. При этом ещё в мае 2022 года «Спартак» заявил о закрытии второй команды, которая существовала с 2015 года.