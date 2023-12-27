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Министр здравоохранения Германии: эпоха «Баварии» должна подойти к концу

Министр здравоохранения Германии: эпоха «Баварии» должна подойти к концу
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Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что эпоха мюнхенской «Баварии» в немецкой Бундеслиге должна подойти к концу.

«Если леверкузенский «Байер» станет чемпионом Германии, то я был бы очень рад за эту молодую и сильную команду и за всю Бундеслигу. Эпоха мюнхенской «Баварии» должна, наконец, подойти к концу. Тогда я бы тоже выиграл пари», — приводит слова Лаутербаха Rheinische Post.

«Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу в 11 последних сезонах подряд. Сейчас же на зимний перерыв лидером чемпионата ушёл «Байер», у которого 42 очка после 16 сыгранных матчей. Мюнхенцы же располагаются на второй строчке с 38 очками, однако у них ещё игра в запасе. Также ближайшими преследователями являются «Штутгарт» (34) и «РБ Лейпциг» (33).

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