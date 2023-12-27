Игорь Корнеев — о Слуцком в «Шанхае Шэньхуа»: в Китае его шоу ещё не видели

Бывший футболист московского ЦСКА и испанской «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал назначение россиянина Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Немного удивительно. В последнее время он больше стал шоуменом, чем тренером. Но это говорит о том, что он соскучился по тренерской профессии. И поэтому, наверное, сделал этот ход. В Китае его шоу ещё не видели», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 декабря, «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего российского специалиста на должность главного тренера команды. После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» занимает пятое место в чемпионате Китая с 52 очками. Лидирует «Шанхай Порт» (63 очка).

Слуцкий в своей тренерской карьере возглавлял такие команды, как «Олимпию», «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России, «Халл Сити», «Витесс» и «Рубин».