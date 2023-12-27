«Ювентус» продлил контракт с Бремером до 2028 года

Итальянский «Ювентус» продлил контракт с защитником команды Бремером до лета 2028 года, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний защитник является воспитанником бразильских «Деспортиво», «Сан-Паулу» и «Атлетико Минейро». Летом 2018 года перебрался в основную команду «Минейро», однако уже через месяц был куплен итальянским «Торино», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5,8 млн.

Уже летом 2022 года бразилец был куплен «старой синьорой» за € 41 млн, а через полтора года продлил соглашение с туринцами.

В нынешнем сезоне Бремер сыграл за «Ювентус» 17 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился одним забитым мячом. При этом рыночная стоимость центрального защитника составляет € 50 млн.