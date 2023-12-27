Экс-игрок ЦСКА Монарёв назвал самые крупные премиальные за свою карьеру

Бывший футболист московского ЦСКА, а ныне главный тренер армянского «Пюника» Роман Монарёв назвал самые крупные премиальные за свою футбольную карьеру.

«По-моему, в ЦСКА за Кубок мы получили по € 36 тыс. Я как вышедший на замену — € 18 тыс.

А когда-то и мне € 36 тыс. заплатили — в 2001 году, в киевском ЦСКА. В последнем туре была игра с «Шахтёром», который очень хотел впервые стать чемпионом. Чтобы этого не допустить, нам надо было отнять у него очки. Нас простимулировали — понятно кто. Мы сыграли в Донецке 0:0 и на следующий день получили эти деньги, который на тот момент были совершенно космическими», — приводит слова Монарёва Sport24.

Монарёв перебрался в московский ЦСКА летом 2001 года и поиграл в стане армейцев 2,5 сезона. До российской команды Роман выступал за киевский ЦСКА.