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ЦСКА достиг предварительного соглашения о переходе Грама из «Сфаксьена»

ЦСКА достиг предварительного соглашения о переходе Грама из «Сфаксьена»
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Московский ЦСКА достиг предварительного соглашения о переходе защитника тунисского «Сфаксьена» Алаа Грама, сообщает Alkaas.

По информации источника, генеральный секретарь «Сфаксьена» заявил, что контракт Грама с ЦСКА может быть подписан уже в начале следующей недели. Сумма трансфера составит около € 1,6 млн, при этом команды ещё договариваются о проценте от перепродажи, который составит примерно 10-20%.

Центральный защитник является воспитанником «Сфаксьена» и перебрался в основу зимой 2019 года в возрасте 18 лет. В нынешнем сезоне Алаа сыграл за команду девять матчей в чемпионате Туниса, где отметился тремя голами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 800 тыс.

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